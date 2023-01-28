Італія

"Нерадзуррі" пропустили на початку зустрічі, проте згодом слово взяв аргентинець.

Перший тур другого колу італійської Серії А продовжився матчем між Кремонезе та Інтером. "Тигри" зуміли відкити рахунок, проте згодом у гру по-справжньому вступив Лаутаро Мартінес, який стрімко наближається до найкращого бомбардира Серії А — Віктор Осімгена.

"Нерадзуррі" після перемоги вийшли на другу сходинку у таблиці, проте дуже скоро їх звідти можуть посунути Мілан і Лаціо. Що ж до колективу з Кремони, то він і досі останній без жодної перемоги — поки призначення Давіде Ніколи не дало свого ефекту у матчах чемпіонату.

Кремонезе — Інтер — 1:2

Голи: Окереке, 11 — Лаутаро Мартінес, 21, 65

Кремонезе: Карнесеккі — Б'янкетті(Буонаюто, 67), Кірікеш, Васкес — Сернікола, Бенассі, Кастаньєтті (Афена-Г'ян, 60), Мейте, Валері — Окереке (Дзанімак'я, 72), Чофані (Дессерс, 60)

Інтер: Онана — Дарміан, Ачербі, Бастоні — Дамфріс, Гальярдіні, Чалханоглу (Асллані, 66), Мхітарян, Дімарко (Гозенс, 67) — Лаутаро Мартінес (Корреа, 77), Джеко (Лукаку, 77)

Попердження: Ачербі, Чалханоглу.