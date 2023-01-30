Італія

"Джалороссі" отримали пропозиції тільки щодо оренди гравця.

У листопаді між Жозе Моурінью та Ріком Кардсорспом стався конфлікт — португальський фахівець звинуватив футболіста у невдалому результаті матчу між Ромою та Сассуоло (1:1). Після цього нідерландець не з'явився на тренування "вовків" і стало зрозуміти, що йому слід шукати новий клуб.

Втім, авторитетний італійський журналіст Ніколо Скіра у своєму Твіттері поділився новими подробицями щодо теперішнього й мабутнього 27-річного фулбека.

"Рома хотіла продати Ріка Карсдорпа на постійній основі, але вони отримали лише пропозиції про оренду від клубів Серії А, Ліги 1 та АПЛ. Тож нідерландський правий захисник може залишитися у Ромі. Жозе Моурінью був би готовий його пробачити", — підсумував інсайдер у своєму Твіттері.

Що цікаво, раніше повідомлялося про зацікавленість Торіно та Лілля в оренді гравця, а-от щодо Фулгема мова йшла саме про повноцінний трансфер. Також чутки ходили про потрапляння Карсдорпа до шорт-листа Ювентуса та зацікавленість з боку Саутгемптона.