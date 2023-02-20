Італія

Заслужив?

Напередодні нинішнього сезону Хвіча Кварацхелія перейшов до Наполі з Динамо Батумі за 10 мільйонів євро. За чинним контрактом, котрий розрахований до літа 2027 року, зарплатня грузина складає 1,1 мільйон євро на рік.

Втім, технічний вінгер своєю грою та любов'ю неаполітанських трибун схоже домігся покращення умов більш ніж удвічі. Як повідомляє у своєму Твіттері відомий італійський журналіст Ніколо Скіра, абсолютний лідер Серії А запропонує 22-річному таланту нову угоду, за якою він отримуватиме від 2,5 до 3 мільйонів євро на рік.

Відзначимо, що нинішньому сезоні Кварацхелія забив 12 м'ячів і віддав 12 асистів у 24 поєдинках у футболці "партенопеї".