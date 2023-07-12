Італія

Наставник "нерадзуррі" поділився своїми думками про трансфери клубу.

Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі прокоментував роботу "нерадзуррі" на трансферному ринку.

"Онана? Сьогодні він гравець Інтера, і завтра викликаний на наш передсезонний збір. Ринок непередбачуваний. Ви ж знаєте, італійські клуби мусять когось продати, щоб когось купити. Але я спокійний. Клуб запевнив мене, що у нас буде конкурентоспроможна команда.

Нам треба мати 20 футболістів, трьох воротарів та кількох молодих гравців. Нам все ще не вистачає півзахисника та гравця, який атакуватиме справа.

Новий голкіпер повинен бути технічним. Такими були Онана та Ханданович, тож наступний теж повинен відповідати цим вимогам.

У нас повна гармонія з менеджерами на ринку. Фраттезі та Тюрам – гравці світового класу, як і Біссек. Я знову хотів би бачити з нами Лукаку", - наводить слова Індзагі Sky Sports.

Зазначимо, що сьогодні Інтер попрощався з Хандановичем та Кордазом, а також підписав контракт із Біссеком.