Француз отримав пошкодження у грі проти Емполі.
Поль Погба, Getty Images
04 вересня 2023, 13:42
Півзахисник туринського Ювентуса Поль Погба може пропустити найближчі матчі "старої синьйори". Про це повідомляє Football-Italia.
30-річний француз отримав пошкодження у вчорашньому матчі Серії А проти Емполі (2:0), вийшовши на заміну на 62 хвилині.
Футболіст дограв зустріч до кінця, але було помітно, як після одного з моментів боротьби він відчув біль у нозі.
Сьогодні, 4 вересня, француз пройде медичне обстеження, яке встановить його діагноз.
Нагадаємо, Погба практично повністю пропустив минулий сезон через постійні травми. На його рахунку лише 10 матчів, у яких він відіграв 161 хвилину.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Емполі — Ювентус.