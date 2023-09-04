Італія

Француз отримав пошкодження у грі проти Емполі.

Півзахисник туринського Ювентуса Поль Погба може пропустити найближчі матчі "старої синьйори". Про це повідомляє Football-Italia.

30-річний француз отримав пошкодження у вчорашньому матчі Серії А проти Емполі (2:0), вийшовши на заміну на 62 хвилині.

Футболіст дограв зустріч до кінця, але було помітно, як після одного з моментів боротьби він відчув біль у нозі.

Сьогодні, 4 вересня, француз пройде медичне обстеження, яке встановить його діагноз.

Нагадаємо, Погба практично повністю пропустив минулий сезон через постійні травми. На його рахунку лише 10 матчів, у яких він відіграв 161 хвилину.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Емполі — Ювентус.