Італія

Ганець може перебратись в Італію.

Півзахисник Арсеналу Томас Парті може продовжити кар'єру в Італії, повідомляє La Repubblica.

За інформацією джерела, в послугах ганця зацікавлений Ювентус. Туринський клуб таким чином знайшов заміну Полю Погба, який був усунений від команди через позитивний допінг-тест і може бути дискваліфікований.

Нагадаємо, Томас Парті отримав травму паху на одному з тренувань свого клубу, через що він не поїхав у розташування національної збірної Гани на період міжнародної паузи.

У цьому сезоні Томас провів за Арсенал чотири матчі у всіх турнірах (326 хвилин), у яких він заробив одну жовту картку.