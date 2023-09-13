Італія

Французький півзахисник ризикує місцем у туринському клубі.

Ювентус може розірвати угоду з Полем Погба, якщо він отримає довгострокову дискваліфікацію, повідомляє італійське видання La Gazzetta dello Sport.

За даними видання, француз міг прийняти допінг несвідомо. За порадою американського лікаря, якому той довіряє, він прийняв препарат, який містить заборонену речовину.

Ця помилка може коштувати центральному півзахиснику контракту з клубом. Якщо повторний аналіз також буде позитивним, то гравець може бути дискваліфікований від на 2 або 4 роки, незалежно від навмисності вживання допінгу.

Повідомляється, що Ювентус все призупинив виплачувати зарплату Погба, як того вимагає регламент. Діюча угода француза з туринцями розрахована до кінця червня 2026 року. За даними Calcio e Finanza, 30-річний гравець отримує зарплату у розмірі 8 мільйонів євро (з урахуванням сплати податків).