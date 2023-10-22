Італія

Завершилися ще два поєдинки 9-го туру чемпіонату Італії

У рамках дев'ятого туру італійської Серії А у неділю, 22 жовтня, відбулися ще два поєдинки. Болонья приймала Фрозіноне, а Кальярі гостював у Салернітани.

Підопічні Тьяго Мотти досить швидко сформували комфортну для себе перевагу. Вже на 22-й хвилині рахунок став 2:0, тож надалі господарям поля лишалося тільки втримати 3 очки. Це їм вдалося, хоча гості все ж відповіли одним результативним ударом. Варто зазначити, що Болонья не програє у чемпіонаті вже протягом восьми поєдинків.

Болонья — Фрозіноне 2:1

Голи: Фергюсон, 19, Де Сільвестрі, 22 — Суле, 62 (пен.)

Попередження: Ебішер, 59, Зіркзе, 88

Болонья: Скорупські — Де Сільвестрі (Корацца, 84), Беукема, Калафіорі, Лікоянніс (Крістіансен, 74) — Орсоліні (Ндоє, 74), Фройлер (Ель-Аззузі, 84), Фергюсон, Ебішер, Салемакерс (Моро, 83) — Зіркзе

Фрозіноне: Тураті — Ойоно (Жорже, 85), Околі, Романьйолі, Маркіцца — Суле, Маццітеллі, Рейньєр (Ібрагімович, 75), Барренчеа (Брешіаніні, 75), Гаррітано (Баес, 56) — Шеддіра (Чуні, 56)

У дуелі двох аутсайдерів переможця не виявлено. Салернітана та Кальярі наприкінці матчу порадували глядачів одразу чотирма голами. Нічию для господарів своїм дублем врятував сенегальський нападник Булає Діа.

Салернітана — Кальярі 2:2

Гол: Діа, 86, 90+4 (пен.) — Лувумбу, 79, Віола, 88

Попередження: Кастанос, 52, Мартегані, 79 — Праті, 71, Дзаппа, 80, Дейола, 89, Макумбу, 90+5

Салернітана: Костіль — Маццоккі, Фасіо (Іквуемесі, 84), Д'ємбер, Брадарич — Кулібалі (Леговські, 77), Кандрева (Чауна, 77), Маджоре, Кабрал (Стюарт, 56), Кастанос (Мартегані, 55) — Діа

Кальярі: Скуффет — Нандес (Дзаппа, 46), Гольданіга, Доссена (Оберт, 74), Ауджелло — Дейола, Манкозу (Віола, 46), Праті, Макумбу — Орістаніо (Янкто, 64), Лувумбу (Шомуродов, 84)

Нагадаємо, сьогодні відбудуться ще два матчі 9-го туру Серії А. О 19:00 гратимуть Аталанта і Дженоа, а о 21:45 розпочнеться центральний поєдинок туру — Мілан прийматиме Ювентус.