Італія

Орендна угода передбачає право викупу футболіста.

Дженоа на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з нападником Мілана Лоренцо Коломбо.

Орендна угода з 23-річним італійцем розрахована до кінця сезону. У контракт включено опцію викупу гравця, яка стане обов'язковою при виконанні певних умов.

Раніше журналіст Антоніо Вітьелло повідомляв, що викуп у розмірі десяти мільйонів євро стане обов'язковим, якщо "грифони", у складі яких виступає українець Руслан Маліновський, збережуть прописку в Серії А.

Минулого сезону Коломбо провів 43 матчі за Емполі на правах оренди — на його рахунку сім голів та два асисти.