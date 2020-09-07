Лига наций

Football.ua анализирует крупное поражение сборной Украины во втором туре элит-раунда Лиги наций.

Сборная Украины крупно уступила команде Испании (0:4) во втором туре Лиги наций. "Будем разбираться", — как говорил классик.

Стартовые схемы

Андрей Шевченко сделал три замены по сравнению с матчем против Швейцарии. Вместо Тараса Степаненко, который накануне повредил колено, вышел Игорь Харатин, Евгений Коноплянка уступил место Роману Яремчуку, а вместо Жуниора Мораеса появился Марлос. 4-3-3 и 4-1-4-1 при обороне. Шевченко отзеркалил испанцев, у каждого из тройки полузащитников был "свой" оппонент. С первых минут Марлос вышел на позиции ложной девятки, Яремчук — левее, Ярмоленко — справа. Но все это было номинально. На поле же, атакующие игроков ситуативно менялись позициями.

Луис Энрике сделал семь замен. Здесь проще сказать кто остался на поле по сравнению с матчем против Германии — Давид Де Хеа, Серхио Рамос, Пау Торрес, Тьяго, а вот Хесус Навас остался в "старте", но опустился на позицию правого защитника. Режиссер трансляции рисовал все это дело как 4-4-2, но скорее всего мы увидели классическую 4-3-3, где трио атакующих игроков — Дани Ольмо, Жерар Морено и Анссумане Фати (ниже будет представлена карта усредненных позиций футболистов, чтобы вы могли убедиться в этом).

Отчетный матч — доминирование сборной Испании от первой и до последней минуты. В первые 15 минут у "сине-желтых" были попытки контратаковать, до ударов не доходило. Единственное просветление — атака на 41-й минуте, выход из под прессинга в центре поля и выпад Михайличенко с левого полуфланга. Пробежимся по ключевым статистическим показателям:

- Количество передач (точность%): 771 (91%) против 336 (82%)

- Владение: 70% на 30%

- Удары (в створ): 25 (10) против 4 (2)

- xG: 3 против 0,49.

- Отборы: 14 против 10

- Потери мяча: 24 против 21

- Карта усредненных позиций:

- Тепловая карта:

Тепловая карта лишь подтверждает, что появление игроков в желтом на подступах к штрафной площади Испании — это единичные акции. Обратите внимание, что Украина, которая постоянно оборонялась, уступает Испании даже в отборах. По всем атакующим показателям преимущество команды Луиса Энрика в два и больше раз.

Противостояние в центре поля

Как мы уже оговорились, Андрей Шевченко отзеркалил игровую схему Испании. Таким образом, у тройки наших полузащитников были персональные оппоненты. Зинченко противостоял Тьяго, Малиновский — Мерино, а тогда, по идее, Харатин — Родри. Функцию последнего мы и попробуем сейчас разобрать, она специфическая. Если Зинченко и Малиновский действуют приблизительно в зонах своих оппонентов, то вот Харатин вынужден был выполнять две функции.

Первая, Игорь должен был следить за открыванием испанцев в зонах между нашими линиями защитников и полузащитников. Здесь, все как всегда. Например, в поисках пространства постоянно находился нападающий Морено, который отклеивался от наших центральных защитников.

Вторая, 25-летний полузащитник Ференцвароша должен был мешать Родри начинать атаки Испании, если же тот оказывался с мячом в районе центрального круга. Функции, которые возложил тренерский штаб на Харатина в этом матче, требуют высочайшего интеллекта, понимая игры и быстроты принятия решений.

Эпизод 1.

Эпизод 2.

Удалось ли Игорю выполнить то, что задумал Шевченко? Об этом наверняка может сказать тренерский штаб. Мы же сейчас взглянем на вклад Родри в игру Испании — прямого оппонента Харатина. Опорник отдал одну ключевую передачу, пять из пяти точных длинных пасов — ничего необычного, но добротный матч в исполнении испанца. В то же время в графе отборы/перехваты у украинца горит "ноль".

Пятов — один из лидеров сборной… по количеству передач

Продолжим наш разговор о билд-апе. Одной из главных проблем нынешней сборной, на наш взгляд. В игре со Швейцарией мы разыгрывали коротко от своих ворот и регулярно ошибались. Что изменилось в поединке с Испанией? Команда Шевченко реже стала разыгрывать через короткий/средний пас. Единичные попытки были, но чаще всего короткий розыгрыш ограничивался двумя-тремя передачами, после чего мяч возвращался к Пятову, который должен был найти продолжение длинным пасом. Имеем на выходе, что Андрей Пятов — один из лидеров сборной Украины по количеству передач — 40 (!!!!!!!!!) с точностью 65%. Из 40 пасов почти половина (19) были длинными, из которых лишь 7 были точны. Для сравнения Кривцов и Матвиенко выполнили за матч 41 и 42 передачи — соответственно. Зинченко и Малиновский тоже не отстают — 44 и 34.

Упрощаем. На Пятова повесили ответственность за начало атак сборной. Напрашивается логичный вопрос: "какого… почему?" Есть догадка, что тренерский штаб опасался высокого прессинга Испании. Таким образом, Шевченко хотел минимизировать потери у своих ворот от центральных защитников.

Великолепно описал особенность прессинга Испании Александр Зинченко на послематчевой пресс-конференции.

"Испанцы немножко отходили к середине поля и ждали момент, когда нас закрывать. Выжидали плохую передачу или прием мяч. Затем создавали численное преимущество на каком-то участке поля, отбирали мяч и опять начинали свою игру. Опять слева-направо перемещали мяч и ждали, чтобы у нас было какое-то пространство в обороне".

Испания использовала средний блок. Как итог, именно Зинченко и Малиновский регулярно оказывались под давлением. Таким образом, и у Александра, и у Руслана испанцы по два раза отбирали мяч — худшие показатели в составе сборной Украины. Среднее владение мячом нашей команды состояло из пяти передач. Но красноречивей о попытках сборной Украины атаковать скажет карта передач.

Лишь одна синяя точка на подступах к штрафной Испании по центру, четыре — в самой 16-метровой зоне.

Левый фланг испанцев — три гола в ворота нашей сборной

Первый тайм — бенефис 17-летнего Ансу Фати. На счету крайка четыре созданных голевых момента (1,3 xG из 3 общекомандных), один гол и заработанный пенальти, 10 попыток обводок 1в1, 70% успешных. Против Фати, которому, кстати, своими подключениями постоянно помогал Регилон, оставили без подстраховки Александра Тымчика. После матча Шевченко на наш вопрос почему так произошло, сказал следующее:

"Испания очень хорошо маневрировала, мяч очень быстро двигался. Как я сказал, нам все-таки не хватало физических сил сегодня. Они, постоянно меняя диапазон атак, имели преимущество на фланге. При смещении наших крайних и опорных полузащитников было очень тяжело успеть. Этого и требует современный футбол: иногда, играя с командами высокого уровня, ты остаешься один в один и должен доигрывать момент", — конец цитаты.

Ни Ярмоленко, ни кто-то из пары Малиновский/Харатин не помогали Тымчику своей подстраховкой. Результат вы сами видели.

Резюмируем

Быстрый гол сломал все планы сборной Украины. Плана "Б", похоже, и не было. Да, и если бы не было быстрого гола, спасло ли это "сине-желтых" от поражения? Вряд ли. Испания включила прессинг такой интенсивности во второй трети, с которым наши футболисты встречаются крайне редко. Как итог, мы постоянно вынужденны были отбирать.

Шевченко надо придумать новый билд-ап. Против топов пара центральных защитников и вратарь не в состоянии качественно разыгрывать от ворот. Другого трио, к слову, похоже и не предвидится вплоть до Евро. Лунин или Бущан смогут сыграть на европейском форуме лишь по причине травмы Пятова. У Кривцова и Матвиенко из альтернатив — лишь Пластун, Попов или Шабанов. Напомним, Бурда вылетел на полгода.

Об атаке... Об атаке нечего говорить, пока Украина не научится переходить из начальной фазы построения атаки во вторую. Шевченко обещал немного перестроить команду.

"Мы получили достаточно много информации. Перед игроками ставятся большие требования. Может, что-то перестроим в будущем. Нас в следующем месяце ждут Франция, Германия и Испания. Будем пытаться конкурировать. Еще есть месяц подумать, как составить достойную конкуренцию".

Статистические данные InStat и Whoscored