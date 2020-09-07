Лига наций

Портал определил лучших среди худших.

В поединке второго тура Лиги наций сборная Украины на выезде потерпела разгромное поражение от команды Испании (0:4).

Справедливо, что все футболисты "желто-синих" получили низкие оценки от портала WhoScored. И все же, лучшими в составе сборной стали полузащитник Сергей Сидорчук с оценкой 6,35 и голкипер Андрей Пятов — 6,32.

Худшими, с результатом в 5,62 балла, стали защитник Николай Матвиенко и полузащитник Игорь Харатин, для которого матч стал дебютным за национальную команду.

Ранее свое мнение о поединке высказал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.