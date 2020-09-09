Лига наций

Полузащитник Шахтера подвел итог под первыми двумя турами Лиги наций для сборной Украины.

Тарас Степаненко рассказал о серьезности свой травмы перед игрой против сборной Испании и проанализировал выступления сборной Украины.

"Мы – профессиональные спортсмены, поэтому всегда есть какие-то небольшие воспаления. Иногда приходится восстанавливаться в короткий отрезок времени перед играми. Слава Богу, ничего серьезного нет. Доктора еще раз меня осмотрели и сказали, что все это было из-за нагрузки. Мы провели тяжелый матч со Швейцарией, был небольшой дискомфорт, но ничего сверхъестественного, поэтому после выходных уже приступлю к тренировкам.



Мы действительно прочувствовали уровень группы А, команд, входящих в десятку лучших в Европе. Это другой темп, другая интенсивность, другой подбор футболистов, которые практически за каждую ошибку наказывают. На протяжении 90 минут нужна полная концентрация, чтобы справляться с их давлением. Со Швейцарией это удалось больше. Как по мне, на Испанию, возможно, просто не хватило сил. Тем не менее иногда поражение может стать более информативным, чем победа. Разобрать ошибки, понять, чего не доставало, к чему нужно стремиться.

Лига наций – это подготовительный турнир к чемпионату Европы. Важно ошибки сделать и разобрать сейчас, чтобы не повторять в более ответственном турнире. Классно, что мы играем с такими командами. Швейцарцы в прошлом году вошли в четверку лучших, уступили уже в полуфинале. Этот турнир – хорошая подготовка, возможность проверить себя на таком уровне, к тому же побороться за европейский кубок", — приводит слова Степненко официальный сайт "горняков".

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Испания — Украина вы можете на Football.ua.