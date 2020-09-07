Лига наций

Наставник сборной Украины высказался о поражении в матче Лиги наций против Испании (0:4).

Сборная Украины потерпела сокрушительное поражение от Испании в поединке второго тура Лиги наций Дивизиона А, пропустив в свои ворота четыре безответных мяча. Главный тренер "желто-синих" Андрей Шевченко поделился впечатлениями от поединка и рассказал о причинах столь неудовлетворительного результата.

"Второй матч для нас на таком уровне. Еще очень тяжело. Игроки отдали все, что могли на поле. К сожалению, уровень и интенсивность нашего чемпионата не дает играть два матча подряд. Испания – супер команда с игроками высокого уровня, как и Германия, и Швейцария. Было тяжело подойти физически к Испании после матча со Швейцарией".

"Нужно понимать, насколько силен был наш соперник. К сожалению, уровень двух команд был несопоставим. Мы попробовали сделать небольшую ротацию. Сегодняшний уровень, куда мы попали, он очень высокий. Пытались сбалансировать состав. К игрокам претензий нет. Они отдали все. Но этот уровень слишком отличался для нас".

"Новые футболисты получили свои шансы ввиду отсутствия Степаненко. Тарас – важный игрок для команды, но сегодня ни одна, ни две замены не смогли бы переломить ход матча. Была большая разница в физическом плане. Игроки Испании были свежее, двигались, быстрее принимали решения. Нам было сложно восстановиться после Швейцарии".

"Мы знали, что Испания всегда прессингует. На линии мяча 4-5 игроков, очень хорошо страхуют. Мы пытались выходить из обороны различными способами, но сборная Испания переиграла нас в этом аспекте".

"Мы получили достаточно много информации. Перед игроками ставятся большие требования. Может, что-то перестроим в будущем. Нас в следующем месяце ждут Франция, Германия и Испания. Будем пытаться конкурировать. Еще есть месяц подумать, как составить достойную конкуренцию.", — заявил Шевченко в эфире телеканалов Футбол 1/2/3.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Испания — Украина вы можете на Football.ua.