Лига наций

"Желто-синие" не знали поражений 12 матчей кряду, пока не оступились с Испанией.

Сборная Украины потерпела сокрушительное поражение от Испании в поединке второго тура Лиги наций Дивизиона А. Подопечные Луиса Энрике отправили в ворота "желто-синих" четыре безответных мяча, напомнив о результате очной встречи на чемпионате мира 2006 года.

Данное поражение стало для украинской команды самым крупным с того момента, как на пост главного тренера пришел Андрей Шевченко в июле 2016 года.

До этого момента наиболее разгромный результат не в пользу сборной Украины при Шевченко произошел в ноябре 2018 года, когда Словакия на своем поле добыла победу со счетом 4:1 в тогда уже ничего не значащем для "желто-синих" матче Лиги наций B.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Испания — Украина вы можете на Football.ua.