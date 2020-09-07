Лига наций

Испанский хавбек высказался о победе над сборной Украины в Лиге наций (4:0).

Сборная Украины потерпела сокрушительное поражение от Испании в поединке второго тура Лиги наций Дивизиона А, пропустив в свои ворота четыре безответных мяча.

Атакующий полузащитник испанцев Оскар Родригес поделился эмоциями после домашней победы своей команды.

"Мы очень хорошо играли с самой первой минуты. Итоговый счет хорошо отражает то, насколько мы доминировали", — приводит слова Оскара официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Испания — Украина вы можете на Football.ua.