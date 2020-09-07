Лига наций

Football.ua собрал комментарии испанских журналистов и болельщиков об игре сборной Украины в поединке против Испании (0:4).

Накануне состоялся поединок второго тура элитной группы Лиги наций, в котором сборная Украины в гостях пыталась противостоять Испании. Подопечные Андрея Шевченко не знали поражений с ноября 2018 года, а успешная серия длилась на протяжении 12 матчей подряд. Тем не менее, к прессингу, натиску и высокому темпу игры со стороны испанцев "желто-синие" оказались совершенно не готовы.

Фурия Роха отправила в сетку ворот Андрея Пятова четыре безответных мяча, напомнив всем украинским болельщикам о результате очного противостояния Украины и Испании на чемпионате мира 2006 года. Тогда наша сборная потерпела разгромное поражение со счетом 4:0. Да, история повторилась, а тренерскому штабу Шевченко теперь необходимо сделать выводы и принять сложившийся неудовлетворительный результат в качестве бесценного урока.

В подобном выступлении, свидетелями которого мы стали в исполнении украинских футболистов, крайне трудно искать положительные стороны, особенно если судить по прошлым результатам и качеству игры нашей сборной. Но считают ли так же испанские журналисты и болельщики? Football.ua собрал для вас реакцию ведущих изданий Испании и не только на выступление сборной Украины в минувшем поединке против команды Луиса Энрике.

Испанская газета Marca после поражения подопечных Андрея Шевченко в большинстве своем была сконцентрирована на похвальных комментариях в адрес Фурии Рохи, нежели на критике непосредственно самой сборной Украины. Новость о триумфе Испании вышла под заголовком "Ансу Фати — это мир Диснея", а о нашей команде упомянули весьма немногословно:

"Сборная Украины прилетела на матч в безупречной форме, имея в своем активе всего одного поражение практически за два года. Ансу Фати прервал эту серию".

"Уже с первых минут Ансу наводил ужас на Тымчика на правом фланге и заставил Кривцова нарушить правила в своей штрафной, тем самым заработав пенальти".

"Вспышка молнии, и Испания вновь получила повод для радости. После гола уже самого Фати, новостей от Украины больше не последовало".

После вчерашнего матча Ансу Фати стал главным ньюсмейкером в испанском футболе. Еще одно ведущее издание AS также очень много внимания уделило молодому вингеру и тому, как он разбирался с обороной сборной Украины.

"Быстрый гол не испугал Украину, за исключением разве что Тымчика и Кривцова, что логично, ведь они продолжали кружить над воздушным змеем в лице Ансу Фати. Харатин, ставший заменой Степаненко, сопровождал Зинченко, который должен был стать ключом к вскрытию испанской защиты. Но Фурия Роха прервала эту затею. Яремчук и Ярмоленко оставались без мяча, и потенциальная опасность от украинцев исчезла. Давление со стороны сборной Испании только увеличивалось".

"После гола Фати результат был предрешен. Нам пришлось ждать до 40-й минуты, чтобы увидеть первый удар от сборной Украины. Второй тайм представлял собой простой процесс, завершившийся еще одним голом от Феррана Торреса".

Журналисты издания Mundo Deportivo, как и их испанские коллеги, пели дифирамбы Ансу Фати и назвали сборную Украины "жертвой" юного таланта. Между тем, отметили, что "желто-синим" не хватало Андрея Шевченко в матче с Испанией именно в роли футболиста, а те тренера.

"В команде появился новый лидер. Ансу Фати стал главным героем в матче со сборной Украины, которая стала его жертвой. Кто-то должен был прочувствовать это на себе, и мы увидели то, что увидели. Шевченко был лучшим в Украине и плохо, что сегодня он находился на бровке, а не на поле".

Результат поединка Испания — Украины также не остался без внимания болельщиков, и, как ни странно, мнения касательно игры "желто-синих" и действий тренерского штаба Андрея Шевченко были разными.

"Вчера мы увидели очень любопытную вещь. Первый тайм от Ансу Фати лишил нас дара речи. В перерыве Шевченко сделал коррективы, и парень исчез. Он изменил сценарий и не мог его интерпретировать".



"Украина выбирает, нужно ли отдавать пас назад, исходя из стиля игры соперника. Играя таким образом, они сильно рискуют, поскольку Пятов иногда заставляет нервничать, и они открывают пространство для развития атаки".

"Если у кого-то неудачный день, ведь сегодня понедельник, поставьте себя на место правого защитника сборной Украины. Ночь, которую он провел..."

"Как же плоха сборная Украины, что даже не заставила понервничать Испанию".

"Остается только посмотреть, будет ли Фати и в дальнейшем регулярно демонстрировать такую игру. Пока все выглядит очень хорошо. Но нельзя сравнивать его с Неймаром. Он играл против Украины".

"Какой великий подвиг они совершили против мощнейшей сборной Украины".

"Сегодня Луис Энрике указал нам путь, в котором он движется. Да, Украина не показала себя в качестве сильного соперника, но у каждого в команде есть своя отдельная роль".

"Мне кажется, у меня слишком большие ожидания касательно будущего того же Оскара. Его ждет долгая дорога. Нужно понимать, что играли мы против Украины, а не против Германии с Клозе образца 2008 года".

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