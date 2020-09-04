Лига наций

Вторым поединком "желто-синих" в Лиге наций станет гостевое противостояние со сборной Испании.

Национальная сборная Украины прибыла в Мадрид, где в рамках второго тура Лиги наций ее ожидает поединок против Испании на стадионе Альфредо ди Стефано.

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола поделилась фотографиями первых минут подопечных Андрея Шевченко в испанской столице.

Напомним, матч Испания — Украина состоится в воскресенье, 6 сентября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка.