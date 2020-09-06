Лига наций

Вингер Барселоны довел счет до разгромного.

Сборная Украины пропустила третий гол в первом тайме игры против Испании во втором туре Лиги наций. В этот раз на 32-й минуте отличился Ансу Фати, заработавший пенальти в эпизоде с первым голом Серхио Рамоса.



Второй гол в поединке также забил Серхио Рамос. Вы можете следить за ходом матча в текстовой онлайн-трансляции от Football.ua.