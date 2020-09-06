Лига наций 06 сентября 2020, 22:45 Видео гола Фати, третьего в матче Испания — Украина Вингер Барселоны довел счет до разгромного. Ансу Фати, Getty Images 06 сентября 2020, 22:45 Сборная Украины пропустила третий гол в первом тайме игры против Испании во втором туре Лиги наций. В этот раз на 32-й минуте отличился Ансу Фати, заработавший пенальти в эпизоде с первым голом Серхио Рамоса. Второй гол в поединке также забил Серхио Рамос. Вы можете следить за ходом матча в текстовой онлайн-трансляции от Football.ua. Люди Анссумане Фати Команды Испания Украина Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте