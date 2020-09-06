Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.

Испания — Украина 4:0
Голы: Рамос, 3 (пен.), 28, Фати, 32, Ф. Торрес, 84

Испания: Де Хеа — Навас, Рамос (Гарсия, 60), П. Торрес, Регилон — Ольмо, Родри, Тиаго, Мерино — Фати, Морено (Ф. Торрес, 74).

Украина: Пятов — Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко — Малиновский, Зинченко, Харатин (Сидорчук, 63) — Ярмоленко (Коваленко, 79), Марлос (Цыганков, 55), Яремчук.

Предупреждения: Родри — Малиновский, Коваленко