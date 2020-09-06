Лига наций

Украина крупно проиграла Испании

Андрей Шевченко пережил эмоции дебюта на чемпионате мира-2016, но уже в роли главного тренера национальной команды (4:0).

Испания — Украина, twitter.com/SeFutbol

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.



Испания — Украин а 4:0

Голы: Рамос, 3 (пен.), 28, Фати, 32, Ф. Торрес, 84



Испания: Де Хеа — Навас, Рамос (Гарсия, 60), П. Торрес, Регилон — Ольмо, Родри, Тиаго, Мерино — Фати, Морено (Ф. Торрес, 74).



Украина: Пятов — Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко — Малиновский, Зинченко, Харатин (Сидорчук, 63) — Ярмоленко (Коваленко, 79), Марлос (Цыганков, 55), Яремчук.



Предупреждения: Родри — Малиновский, Коваленко