Лига наций

Football.ua вспоминает предыдущие встречи соседей на футбольных полях.

История противостояний футбольных сборных Украины и Польши началась еще в прошлом веке, в 1998 году, и с тех пор команды провели между собой 8 матчей, причем большая часть из них (5) были официальными.

Поначалу преимущество было на стороне поляков, но спустя 10 лет после первой встречи ситуация начала выравниваться, и к своему девятому матчу команды подошли при абсолютном равенстве: по 3 победы, 2 ничьи, разница забитых и пропущенных мячей 9:9.

Украина — Польша 1:2

Товарищеский матч. 15.07.1998. Киев, НСК Олимпийский.

Голы: Шевченко, 87 — Тжецяк, 10, Черешевски, 54.

Украина: Шовковский, Старостяк, Микитин (Дмитрулин, 56), Езерский (Головко, 46), Попов (Михайленко, 46), Чижевский (Ващук, 46), Скаченко (Шевченко, 46), Калитвинцев (Венглинский, 78), Зубов (Гусин, 46), Кривенцов (Ребров, 46), Цихмейструк (Косовский, 46).

Первая встреча нынешних соперников состоялась после того, как сборная Украины лишь из-за неадекватного судейства Руне Педерсена не получила права поехать на чемпионат мира во Францию вместо Хорватии, которая в итоге стала едва ли не главной сенсацией мундиаля.

В команде Йожефа Сабо проходили определенные кадровые изменения, подготовки как таковой не было, так что это, по сути, была лишь проба пера перед начинающимся отбором Евро-2000, и результат особого значения не имел. В итоге поединок завершился минимальным поражением, в котором Андрей Шевченко начал свою забивную серию в поединках против сборной Польши.

Украина — Польша 1:3

Отборочный матч ЧМ-2002. 02.09.2000. Киев, НСК Олимпийский.

Голы: Шевченко, 11 — Олисадебе, 2, 31, Калюжный, 54.

Украина: Кернозенко, Лужный, Тимощук (Зубов, 46), Головко, Ващук, Дмитрулин, Гусин, Попов (Косовский, 72), Воробей (Яшкин, 62), Шевченко, Ребров.

Если первая встреча не носила особой нагрузки и представляла собой тренировку с повышенной ответственностью, то вторая имела абсолютно противоположное значение.

Перед сборной была поставлена четкая цель, которая отразилась в многочисленных билборлах, плакатах, наклейках и прочих элементах наглядной агитации: "Наша мета — 2002!!!"

Болельщики были уверены в своей сборной, а сборная была готова рвать всех, и уж тем более не ходившую в фаворитах Польшу. Над поляками откровенно посмеивались, особенно из-за того, что незадолго до отборочного турнира они натурализовали Эммануэле Олисадебе.

О колоритном новоиспеченном "поляке" которого тут же окрестили "белый орел", не шутил только ленивый, к тому же в 90-х на экранах крутилась не шедевральная, но довольно смешная реклама некоего продукта с одноименным названием, которую все помнили и которая давала дополнительное вдохновение для шуток...

В итоге смеяться пришлось именно Олисадебе, который стал главным героем матча, забив два мяча и заработав пенальти. Продолжил свою традицию забивать полякам Шевченко, но его гол был единственным украинским в поединке.

Польша — Украина 1:1

Отборочный матч ЧМ-2002. 06.10.2001. Хожув, стадион Шленски.

Голы: Олисадебе, 39 — Шевченко, 81.

Украина: Рева, Лужный, Несмачный (Задорожный, 83), Головко, Ващук (Федоров, 78), Тимощук, Попов, Зубов, Шевченко, Мелащенко (Шищенко, 46), Воробей.

В ответном поединке того же отборочного турнира уже, по сути, мало что решалось. Украина лишилась шансов на первое место и могла рассчитывать только на попадание в плей-офф (в котором в итоге уступила Германии — нашему следующему сопернику в нынешнем ноябре после Польши).

Благодаря тому, что вновь забил Шевченко, ответивший вновь забившему Олисадебе, сборная Украины впервые в своей истории не проиграла Польше.

Украина — Польша 1:0

Товарищеский матч. 20.08.2008. Льов, стадион Украина.

Гол: Кравченко, 45.

Украина: Пятов, Ярмаш, Михалик, Чигринский, Шевчук, Назаренко (Гай, 73), Тимощук (Левченко, 63), Кравченко (Калиниченко, 66), Голайдо (Мандзюк, 90+3), Воронин (Шевченко, 46), Милевский (Гоменюк, 58).

А первая победа пришла к Украине в фартовом для нашей сборной Львове. Судьбу решил единственный гол Сергея Кравченко.

Польша — Украина 1:1

Товарищеский матч. 04.09.2010. Лодзь, стадион Видзев.

Голы: Елень, 42 — Селезнев, 90+1.

Украина: Пятов, Романчук (Кожанов, 86), Хачериди, Михалик, Федецкий, Тимощук, Красноперев (Худобяк, 65), Девич (Воронин, 46), Гусев (Кулаков, 46), Алиев (Полевой, 54), Шевченко (Селезнев, 60).

Этому матчу предшествовало множество торжественных мероприятий с немалым количеством почетных гостей, поскольку, по сути, в этот день началась совместная подготовка Украины и Польши к организации Евро-2012. Неудивительно, что отметить это событие было решено футбольным матчем.

Сказать, что Лодзь был охвачен футбольной лихорадкой, было бы преувеличением, но сам поединок несомненный интерес вызвал.

Матч проходил при некотором преимуществе хозяев, которые открыли счет, и когда матч неминуемо приближался к финальному свистку, в успех гостей никто не верил. Никто, кроме Евгения Селезнева, тогда еще более скоростного и энергичного, вышедшего на замену на последние полчаса и сравнявшего счет в компенсированное время.

Польша — Украина 1:3

Отборочный матч ЧМ-2014. 22.03.2013. Варшава, стадион Народовы.

Голы: Пищек, 18 — Ярмоленко, 2, Гусев, 7, Зозуля, 45).

Украина: Пятов, Хачериди, Кучер, Федецкий, Степаненко (Тимощук, 60), Шевчук, Ротань, Гармаш (Безус, 90+1), Гусев (Морозюк, 90+2), Ярмоленко, Зозуля.

Пожалуй, один из лучших поединков сборной под руководством Михаила Фоменко и самая крупная победа сборной Украины над Польшей, которая позволяла надеяться на поездку в Бразилию.

Предопределили ход матча два быстрых мяча Андрея Ярмоленко и Олега Гусева. И хотя хозяева тоже не задержались с ответом (правда, одиночным), Роман Зозуля восстановил разницу в два мяча еще до перерыва.

Продолжения во втором тайме голевая феерия не получила, но результат для нашей сборной вполне можно было назвать триумфальным.

Украина — Польша 1:0

Отборочный матч ЧМ-2014. 11.10.2013. Харьков, ОСК Металлист.

Гол: Ярмоленко, 64.

Украина: Пятов, Хачериди, Степаненко, Шевчук, Федецкий, Ракицкий, Ротань, Эдмар (Безус, 90+2), Ярмоленко (Гусев, 90), Коноплянка, Зозуля (Девич, 61).

Победой завершился и ответный поединок отбора, в котором блистали безусловные, до недавних пор, лидеры сборной Украины Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка. Неудивительно, что исход встречи решила их блестящая комбинация, завершенная нынешним игроком Вест Хэма.

Украина — Польша 0:1

Евро-2016, групповой раунд. 21.06.2016. Марсель, стадион Велодром.

Гол: Блащиковский, 54.

Украина: Пятов, Бутко, Хачериди, Кучер, Федецкий, Степаненко, Ротань, Зинченко (Коваленко, 73), Ярмоленко, Коноплянка, Зозуля (Тимощук, 90+2).

Единственная встреча сборных Украины и Польши в финальном турнире оставила горьковатый осадок. Поездка украинской команды во Францию на чемпионат Европы, от которой так многого ждали болельщики, закончилась полным провалом.

После двух поражений встреча с Польшей оставляла возможность покинуть турнир с высоко поднятой головой, но в историю украинского футбола после этого матча навсегда войдет разве что замена, произведенная Михаилом Фоменко в компенсированное время матча при счете 0:1 нападающего (!) Романа Зозулю на опорного полузащитника (!!) Анатолия Тимощука, единственным полезным действием которого на поле был послематчевый обмен футболками (!!!) с автором единственного гола Якубом Блащиковски...

Матч Польша — Украина состоится в среду, 11 ноября, в Хожуве на стадионе Шленскию Начало в 21:45 по киевскому времени.

Следить за ходом поединка вы сможете по онлайн-трансляции на Football.ua.