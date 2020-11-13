Лига наций

Защитник сборной Украины Валерий Бондарь рассказал о подготовке к матчу против Германии.

По мнению Валерия Бондаря, Украина не заслуживала поражения в товарищеском матче против Польши, но это уже в прошлом.

"Не думаю, что Украина заслуживала поражения в матче с поляками, – цитирует защитника официальный сайт УАФ. – Команда играла хорошо, просто не смогла реализовать свои моменты".

"Теперь надо настраиваться на другие матчи и готовиться к ним. Андрей Шевченко так и сказал, что надо забыть игру с Польшей и готовиться к Лиге наций".

В матче против Польши защитник Шахтера дебютировал в составе национальной сборной.

В пятницу, 13 ноября, в 19:00 по киевскому времени начнется предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко.

Матч пятого тура группового раунда Лиги наций Германия — Украина состоится в субботу, 14 ноября. Начало в 21:45 по киевскому времени.

Следить за ходом поединка вы сможете по онлайн-трансляции на Football.ua.