Лига наций

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал о задачах своей команды.

Йоахим Лев не скрывает, что его сборная Германии будет стремиться к победе над украинской командой в матче пятого тура группового раунда Лиги наций.

"У нас остаются шансы выиграть группу, но сейчас я настраиваю своих подопечных только на Украину, – цитирует тренера сборной Германии официальный сайт УАФ. – Сейчас я даже думать не хочу об Испании, ведь нам придется преодолевать отчаянное сопротивление украинцев".

"По сравнению с нашим киевским матчем Украина усилила состав, и ее победа над Испанией не случайна. В составе нашего соперника много быстрых и техничных атакующих футболистов. При этом команда прекрасно обороняется, и мы обратили на это внимание еще в Киеве".

"Испанцы проиграли украинцам потому, что не смогли найти противодействие организованному сопернику. Мы постараемся в этом преуспеть, но для этого моя команда должна превзойти саму себя, сыграть со страстью и энергией".

Ранее стало известно об изменениях в составе Бундестима.

В пятницу, 13 ноября, в 19:00 по киевскому времени начнется предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко.

Матч пятого тура группового раунда Лиги наций Германия — Украина состоится в субботу, 14 ноября. Начало в 21:45 по киевскому времени.

Следить за ходом поединка вы сможете по онлайн-трансляции на Football.ua.