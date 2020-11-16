Лига наций

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал о подготовке своей команды к поединку против Германии.

Луис Энрике считает, что сборная Испании хорошо подготовилась к заключительному матчу группового раунда Лиги наций и настроена на победу.

"Сборная Испании не изменяет своему стилю, но, естественно, я изучаю соперника и в соответствии с его особенностями вношу определенные коррективы, – цитирует тренера сборной AS. – Нам придется встретиться с одной из самых сильных команд в мире. Но в любом случае никаких вопросов быть не может — мы должны выиграть".

Также Луис Энрике ответил на вопросы по некоторым конкретным исполнителям своей команды.

Серхио Рамос: "Я не стану говорить, что Рамос лучший пенальтист в мире. Ошибки могут совершать все, но потрясающая карьера Серхио свидетельствует о том, что он способен справиться с любой ситуацией. Справится и с этой".

Серхио Бускетс: "Я очень ценю Бускетса, и нам его будет не хватать. Он не сможет сыграть, но остался с командой, потому что такие лидеры, как он, Рамос, Коке очень важны для атмосферы в коллективе".

Давид Де Хеа: "У нас есть несколько вариантов с вратарем. Но назову того, кто окажется в воротах, не ранее, чем за полтора часа до игры. Готовы должны быть все".

Хосе Гайя: "Врачи сказали, что против Швейцарии он точно не смог бы сыграть. Будет ли он готов к Германии — решим в день матча".

Матч Испания — Германия запланирован на вторник, 17 ноября. Начало в 21:45 по киевскому времени.

Ранее своими ожиданиями от матча поделился главный тренер сборной Германии Йоахим Лев.