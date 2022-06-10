Лига наций

До вашої уваги прес-конференція за участю головного тренера збірної Вірменії.

Завтра, 11 червня, збірна Вірменії продовжить свої виступи у новому розіграші Ліги націй матчем проти національної команди України.

Напередодні, 10 червня, о 15.30 за київським часом розпочнеться прес-конференція головного тренера збірної Вірменії Хоакіна Капарроса, а також одного з футболістів.

Нагадаємо, матч Україна — Вірменія відбудеться 11 червня, о 16:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.