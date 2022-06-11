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Український хавбек поділився своїми планами на майбутнє.

Півзахисник донецького Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко прокоментував своє пошкодження, а також поділився думками минулий матч із Уельсом та майбутню гру проти Вірменії.

"Травма не надто серйозна. Якби було потрібно кров із носа зіграти, то можна було зробити укол, а потім відновитися, але у нас є кому грати. Молоді хлопці теж повинні отримувати ігровий час. Тому вирішили з тренерським та медичним штабом, що наразі краще залічити травму. Тим паче скоро починається новий сезон. Необхідно берегти здоров’я, адже життя спортсмена залежить саме від нього.

Після Уельсу був тяжкий удар. Зараз потрібно приїхати додому та відпочити, тому що невдовзі розпочнеться новий сезон. Будемо бачити, що взагалі буде з клубами, зараз багато неясностей. Якщо я буду бачити, що на мене розраховують – звісно приїду до збірної і буду допомагати. Проте, якщо я зрозумію, що тренерський штаб не бачить мене у складі, то приїздити просто так не буду. Я це завжди говорив. Завжди повинен грати сильніший. Я така людина, якщо чимось займаюся – то роблю це добре. Якщо приїздити до збірної, то треба робити все добре і віддаватися на максимум. Для мене це важливо.

До сьогоднішнього дня я обдумував ситуацію із Уельсом. Чому ми не пройшли далі. Зазвичай, я намагаюсь знайти відповіді у собі, можливо, десь недопрацював, не те зробив перед грою, не так підготувався. Але я не можу пред’явити якісь серйозні претензії ні собі, ні хлопцям. Тому що все робили правильно, грали, було багато моментів. Але інколи у спорті є таке поняття як нефарт. На жаль, тоді удача була на боці Уельсу. Це спорт, не завжди далі проходить сильніший.

Я спілкувався з Мхітаряном, привітав його із перемогою у Лізі конференцій. Він вже завершив кар’єру у збірній, але попросив їм багато не забивати. Зрозуміло, що у Вірменії не такий рівень, як в України. Проте, нашим хлопцям потрібно максимально налаштовуватись на цей матч та не зважати на те, проти якої команди граєш. Це тільки їхні проблеми, який у них рівень, у нас є свої завдання – вийти з першого місяця до групи А. Не можна так втрачати очки, як ми це робили з Казахстаном у відборі на чемпіонат світу", — наводить слова Степаненка телеграм-канал Взбірна.

Наразі проходить матч Україна – Вірменія. На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу.