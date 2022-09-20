Нападник збірної України спростував чутки про свого одноклубника по Брюгге.
Соболь і Яремчук, Getty Images
20 вересня 2022, 13:58
Нападник збірної України Роман Яремчук прокоментував ситуацію навколо свого одноклубника по Брюгге Едуарда Соболя.
Нагадаємо, лівий захисник не приїхав до головної команди країни через травму, проте взяв участь у матчі чемпіонату Бельгії минулої неділі.
"Звісно, приємно, що у Брюгге є ще один українець — Едуард Соболь. З українцями завжди той самий настрій, ті самі жарти. Дуже щасливий бути з Едуардом в одній команді.
Я знаю, що у нього дійсно серйозна проблема. Він ні в якому разі не халтурить — я бачив, як він це переживає і зараз на нього чекає важлива процедура" — підсумував Яремчук.
Раніше ситуацію прояснив сам Едуард.
Нагадаємо, також форвард "синьо-жовтих" розповів по підготовку до матчу з шотландцями, емоції від чергового приїзду до збірної та багато іншого.
Гру Ліги націй між Україною та Шотландією покажуть в ефірі національного телемарафону та на YouTube-каналі УАФ. Вона відбудеться у середу, 21 вересня,о 21:45 за київським часом.