Ліга націй

Нападник збірної України спростував чутки про свого одноклубника по Брюгге.

Нападник збірної України Роман Яремчук прокоментував ситуацію навколо свого одноклубника по Брюгге Едуарда Соболя.

Нагадаємо, лівий захисник не приїхав до головної команди країни через травму, проте взяв участь у матчі чемпіонату Бельгії минулої неділі.

"Звісно, приємно, що у Брюгге є ще один українець — Едуард Соболь. З українцями завжди той самий настрій, ті самі жарти. Дуже щасливий бути з Едуардом в одній команді.

Я знаю, що у нього дійсно серйозна проблема. Він ні в якому разі не халтурить — я бачив, як він це переживає і зараз на нього чекає важлива процедура" — підсумував Яремчук.

Раніше ситуацію прояснив сам Едуард.



Нагадаємо, також форвард "синьо-жовтих" розповів по підготовку до матчу з шотландцями, емоції від чергового приїзду до збірної та багато іншого.

Гру Ліги націй між Україною та Шотландією покажуть в ефірі національного телемарафону та на YouTube-каналі УАФ. Вона відбудеться у середу, 21 вересня,о 21:45 за київським часом.