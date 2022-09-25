Ліга націй

Олександр Тимчик поділився своїми думками після гри з Вірменією у Лізі націй.

Захисник збірної України Олександр Тимчик прокоментував перемогу своєї команди у матчі п'ятого туру Ліги націй проти Вірменії (5:0).

"Дякую партнерам по команді. Ми грали в п'ять захисників і крайні гравці повинні були замикати дальню штангу. Все вийшло, замкнув, забив гол. Якщо є швидкість – треба нею користуватися.

На перших хвилинах у всіх була невпевненість, тому що тільки перемога влаштовувала. Нервозність була, навіть за рахунку 1:0 були трішки невпевнені у собі. Але у другому таймі забили другий-третій гол та закрили гру. Тренерський штаб у перерві сказав, щоб ми трохи розслабилися, адже у нас все вдавалося.

Вірменія — Україна 0:5 Відео голів та огляд матчу

11 нових гравців у старті? Чесно кажучи, тренерський штаб нам казав, що після матчу з Шотландією будуть великі зміни, тому що перепади в часовому поясі та довгі перельоти. Було важко налаштуватися тим, хто грав зі шотландцями. Тому тренер поставив зовсім іншу команду та не помилився.

Скажу правду – втомився, наприкінці вже судоми були. Зараз лікарі та персонал ставитимуть нас на ноги, щоб всі підійшли в оптимальних кондиціях. Проти Шотландії буде найважливіша гра, треба реабілітуватися за поразку та посісти перше місце в групі", — сказав Тимчик в інтерв'ю YouTube-каналу ВЗБІРНА.

Раніше повідомлялося, що Довбик та Ігнатенко — у символічній збірній туру Ліги Націй за версією SofaScore.