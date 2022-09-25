Україна

Маріуш Левандовські прокоментував товариський матч свого Радом’яка з "гірниками".

Колишній півзахисник донецького Шахтаря Маріуш Левандовські, який зараз є головним тренером польського Радом'яка, поділився своїми думками після товариського матчу з "гірниками".

"Перш за все, дуже радий добре всіх зустріти та побачити. Товариський матч, який ми зіграли, видався хорошим для всіх. У Шахтаря багато футболістів виступають за збірну, тому зрозуміло, що це не був основний склад. Можна подивитись на всіх гравців, які б’ються за основу. Я також міг переглянути своїх підопічних та зробити висновки.

Те, що зараз відбувається в Україні, навіть не потребує коментарів, немає слів. Дуже сильно хвилююся за всіх українців. Ми допомагаємо як можемо. Для мене незрозуміло, як у такому світі щось подібне відбувається. Війна – найгірше, що тільки може бути. Нікому б не хотілося, щоб це трапилося. Багато людей, яких я знаю, б‘ються, щоб країна перейшла в руки українців. Це почалося вже давно і хотілося б, що війна зупинилася.

Коли розпочалася війна, звісно, дуже хвилювався. Не знав, що творитиметься завтра-післязавтра. Думав, що це не затягнеться так довго. Взагалі здавалося, що це якийсь жарт, а потім всі побачили, що це справжня війна. Сказав, що можу допомогти: "Приїжджайте з сім’ями, з дітьми".

Слова для українців? Слава Україні! Героям Слава!", - сказав Левандовські в інтерв'ю прес-службі "гірників".

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Радом'як — Шахтар.