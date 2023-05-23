Ліга націй

У півфіналі турніру хорвати зіграють проти Нідерландів.

Хорватський футбольний союз на своїй сторінці в Instagram оголосив заявку збірної Хорватії на найближчі матчі плей-оф Ліги Націй.

До списку футболістів, викликаних Златком Даличем, потрапили 24 гравці.

Воротарі: Домінік Лівакович (Динамо Загреб), Івіца Івушич (Осієк), Неділько Лабрович (Рієка).

Захисники: Домагой Віда (АЕК), Борна Баришич (Рейнджерс), Йосип Юранович (Уніон), Йошко Гвардіол (РБ Лейпциг), Борна Соса (Штутгарт), Йосип Станішич (Баварія), Йосип Шутало (Динамо Загреб), Мартін Ерліч (Сассуоло).

Півзахисники: Лука Модрич (Реал), Матео Ковачич (Челсі), Марцело Брозович (Інтер), Маріо Пашалич (Аталанта), Нікола Влашич (Торіно), Ловро Маєр (Ренн), Лука Іванушець (Динамо Загреб).

Нападники: Іван Перишич (Тоттенгем), Андрій Крамарич (Гоффенхайм), Бруно Петкович (Динамо Загреб), Діон Бельо (Осієк), Марко Лівая (Хайдук), Петар Муса (Бенфіка).

Нагадаємо, у півфіналі Ліги націй Хорватія зіграє проти Нідерландів. Гра відбудеться 14 червня. У другому півфіналі між собою зіграють Іспанія та Італія.