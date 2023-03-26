Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команда Златко Далича продовжує збирати важливі очки в межах рідного поля.

Збірна Хорватії напередодні розписала мирову з Уельсом у стартовому матчі відбіркового раунду чемпіонату Європи-2024.

Хорватія — Уельс 1:1 Відео голів та огляд матчу 25.03.2023

Як повідомляють офіційні ресурси УЄФА, для "картатих" цей результат на власному полі став 36 безпрограшним поспіль за часи участі національної команди в кваліфікаціях до чемпіонатів Європи.

Себто ця серія триває стільки ж, скільки незалежна країна бере участь у відбіркових раундах до цього змагання — із дебютної зустрічі проти Литви 9 жовтня 1994 року.

За цей час лише Італії (1:1, 1995, 2015), Югославії (2:2, 1999), Естонії (0:0, 2002), Словенії (1:1, 2003), країні-бензоколонці (0:0, 2007), Греції (0:0, 2010) та Туреччині (0:0, 2011) вдавалось чіплятись за очки на полі хорватів.

У наступному турі кваліфікації команда Далича гратиме в гостях у Туреччини, 28 березня.