Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбіркового циклу Євро-2024, що відбувся 25 березня 2023 року, 21:45.

У рамках відбору на чемпіонат Європи-2024 збірна Хорватії зіграла внічию із національною командою Уельсу.

"Шашкові" мали мінімальну перевагу в рахунку завдяки голу Крамарича у першому таймі, але у компенсований час втратили переможний результат.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Хорватія — Уельс в рамках відбору на Євро-2024:

Хорватія — Вельс 1:1

Голи: Крамарич 28 — Броудхед 90+3

Хорватія: Лівакович — Юранович, Шутало, Гвардіол, Соса — Модрич (Маєр 90+2), Брозович, Ковачич (Пашалич 76) — Крамарич (Влашич 76), Лівая (Муса 53), Перішич

Вельс: Ворд — Робертс, Мефам, Родон, Вільямс — Ампаду, Вілсон (Сорба 65), Ремсі (Бернс 64), Моррелл (Дж. Джеймс 90+2) — Д. Джеймс (Броудхед 64), Мур (Бредшоу 70)

Попередження: Юранович — Ампаду