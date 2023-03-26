Дивіться відео найкращих моментів матчу відбіркового циклу Євро-2024, що відбувся 25 березня 2023 року, 21:45.
Хорватія — Вельс, Фото: twitter.com/HNS_CFF
26 березня 2023, 00:24
У рамках відбору на чемпіонат Європи-2024 збірна Хорватії зіграла внічию із національною командою Уельсу.
"Шашкові" мали мінімальну перевагу в рахунку завдяки голу Крамарича у першому таймі, але у компенсований час втратили переможний результат.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Хорватія — Уельс в рамках відбору на Євро-2024:
Хорватія — Вельс 1:1
Голи: Крамарич 28 — Броудхед 90+3
Хорватія: Лівакович — Юранович, Шутало, Гвардіол, Соса — Модрич (Маєр 90+2), Брозович, Ковачич (Пашалич 76) — Крамарич (Влашич 76), Лівая (Муса 53), Перішич
Вельс: Ворд — Робертс, Мефам, Родон, Вільямс — Ампаду, Вілсон (Сорба 65), Ремсі (Бернс 64), Моррелл (Дж. Джеймс 90+2) — Д. Джеймс (Броудхед 64), Мур (Бредшоу 70)
Попередження: Юранович — Ампаду