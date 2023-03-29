Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації Євро-2024, що відбувся 28 березня 2023 року, 21:45.

Збірна Хорватії напередодні продовжила свій шлях у відбірковому квінтеті D до чемпіонату Європи-2024 гостьовим матчем проти Туреччини.

Команда Златко Далича мала певні складнощі з подоланням опору суперників на початку поєдинку, проте вже посеред першого тайму вийшла вперед за рахунок результативного пострілу Матео Ковачича, який ще до перерви в підсумку встиг оформити й другий м’яч.

Після поновлення гри головним завданням "картатих" було не наробити зайвих помилок у захисті, і вони зуміли продовжити грати в домінуючому стилі на контролі м’ячі, дозволивши суперникам лише двічі пробити в площину власних воріт.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Туреччина — Хорватія в кваліфікації Євро-2024:

Туреччина — Хорватія 0:2

Голи: Ковачич, 20, 45+4

Туреччина: Гюнок — Челік, Сеюнджю, Демірал, Кадіоглу — Кекчю (Гюлер, 67), Езкан, Чалханоглу (Юксек, 38) — Юндер (Тосун, 81), Унал (Наїр, 81), Актюркоглу (Їлмаз, 67).

Хорватія: Лівакович — Станішич, Шутало, Гвардіол, Барішич — Модрич (Маєр, 84), Брозович, Ковачич — Пашалич (Юранович, 65), Крамарич (Муса, 84), Перішич (Іванушец, 90+2).

Попередження: Лівакович, Гвардіол.