Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Фанати були незадоволені футболістом після фіналу Кубка Хорватії.

Нападник Хайдука Марко Лівая залишив розташування збірної Хорватії, яка готується до півфіналу Ліги націй. Про це повідомляє Index.

Вчора, 6 червня, хорвати провели відкрите тренування в Рієці, на якому були присутні 1500 вболівальників.

Незабаром після початку заняття було перервано після словесної суперечки між Марко та фанатами, які були незадоволені поведінкою футболіста у фіналі Кубка Хорватії, в якому Хайдук обіграв Шибеник (2:0), а сам Лівая забив гол.

Сьогодні Лівая оголосив про те, що залишає розташування національної команди.

"На жаль, після всього, що сталося за останні 24 години, відчуваю, що не готовий дати збірній максимум і що, залишившись, буду лише перешкодою команді, яка заслуговує на спокій під час підготовки до важливого турніру. Бажаю хлопцям удачі в Нідерландах, щоб здобути золото, для чого вони мають відповідну якість та згуртованість.

Дякую тренеру за розуміння, президенту та команді Федерації за підтримку. Сподіваюся, вболівальники зрозуміють це рішення. Збірна справді багато значить для мене. Сподіваюся, буду її членом і надалі", — сказав Лівая.

Цього сезону Лівая провів 42 матчі, в яких забив 21 гол та віддав 15 гольових передач.

Нагадаємо, півфінал Ліги націй між збірними Хорватії та Нідерландів пройде 14 червня.