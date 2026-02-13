Ліга націй

Наставник Північної Ірландії поділився своїми думками після жеребкування Ліги націй.

Головний тренер збірної Північної Ірландії Майкл О'Нілл прокоментував жеребкування групового етапу Ліги націй-2026/27, в результаті якого його підопічні мають зіграти проти України, Угорщини та Грузії.

"На цьому рівні легких матчів не буває, і ми повністю розуміємо серйозність виклику, який чекає на нас.

Ми зустрічалися з Україною останнім часом, але не перемагали цю збірну з 2016 року. Це сильна, технічно обдарована команда з досвідом участі у великих турнірах. Ми знаємо, що нам доведеться докласти максимальних зусиль в обох поєдинках з українцями.

Грузія, напевно, є невідомою величиною для багатьох, але це не робить її менш небезпечною. Грузини досягли значного прогресу за останні кілька років. Ми ретельно проаналізуємо їх і підійдемо до цих матчів з усією зосередженістю та повагою.

Угорщина повертає нам спогади про Євро-2016. Із тих часів вона продовжує прогресувати. Це добре організована, фізично підготовлена ​​команда з якісними гравцями та сильною підтримкою вболівальників.

Загалом це цікава група. Ліга націй є для нас дуже конкурентним та цінним змаганням", — наводить слова О'Нілла прес-служба Ірландської футбольної асоціації.

