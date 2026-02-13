Ліга націй

Наставник Грузії поділився своїми думками після жеребкування Ліги націй.

Головний тренер збірної Грузії Віллі Саньйоль прокоментував жеребкування групового етапу Ліги націй-2026/27, в результаті якого його підопічні мають зіграти проти України, Угорщини та Північної Ірландії.

"У минулому розіграші Ліги націй ми побачили, що Україна — дуже складний суперник. Угорщина нещодавно грала в Лізі А й загалом за останні десять років досягла хороших результатів. Тож ми очікуємо складних матчів.

Північна Ірландія — це команда британського типу, високої інтенсивності, яка може піднести сюрпризи. Однак наша мета — показати хорошу гру в цій лізі.

Щоб збірна Грузії продовжувала прогресувати, необхідно грати на високому рівні. Тому важливо зберегти місце в цьому дивізіоні. Ми повинні використовувати будь-який шанс, який наближає нас до великого турніру, із повною концентрацією та мотивацією. Звичайно, гравці будуть мотивовані, і я сподіваюся, що вони це покажуть у вересні", — наводить слова Саньйоля прес-служба Грузинської футбольної федерації.

Раніше своїми думками після жеребкування поділився наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров.