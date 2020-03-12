Нидерланды. Новость

Очередная страна отреагировала на стремительное распространение эпидемии.

Кабинет Министров Нидерландов отреагировал на распространение коронавируса в Европе и приостановил проведение спортивных соревнований, включая все футбольные дивизионы страны, сообщает официальный сайт Ередивизи.

Помимо первенства Нидерландов, поединки национальной сборной также отменены. Правительство приняло данные меры в связи с эпидемией, из-за которой постепенно приостанавливаются чемпионаты других стран, а также переносятся еврокубковые матчи.

Таким образом, все нидерландские команды уйдут на карантин, который продлится как минимум до первого апреля. Сборная Нидерландов не сыграет в двух товарищеских матчах против США и Испании, которые были запланированы на конец марта.

Напомним, что ранее розыгрыши футбольных чемпионатов остановили Италия, Испания и США.

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