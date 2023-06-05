Нидерланды. Новость

Цікаве нововведення у Нідерландах.

Рішення, які обговорювалися на зустрічі партнерів Ередівізі CV, були прийняті необхідною більшістю голосів. Угоди щодо європейського внеску є індивідуальним рішенням кожного клубу ліги.

З сезону-2025/26 усі клуби ліги повинні будуть грати на високоякісній натуральній або гібридній траві. Крім того, з наступного сезону буде діяти протокол змагань, який містить якісні вимоги до полів з природним, гібридним та штучним покриттям.

З набуттям чинності нового медіа-контракту в Ередівізі буде новий ключ розподілу. Новий ключ розподілу забезпечує більшу пропорційність коштів. Це згідно з рішенням від 18 червня 2021 року.

З 2025 по 2030 рік клуби, що грають в Європі, готові пожертвувати 3,75% своїх європейських доходів не виступаючим в єврокубках клубам за сезон. У поєднанні з розповсюдженням ЗМІ та зростанням доходів від УЄФА це призведе до зміцнення конкурентного балансу в Ередівізі. Буде продовжено важливе рішення сприяти клубам, які грають у Європі, шляхом перенесення матчів в інтересах оптимального розкладу матчів для цих клубів.

Для подальшого зміцнення конкурентного балансу в нідерландському професійному футболі в цілому частина виплат солідарності УЄФА буде надіслано відповідним клубам. Ці кошти спрямовані на подальший розвиток молодіжної академії.

Розмови про можливий новий медіаконтракт із сезону 2025 року все ще тривають. З цієї причини, всупереч попереднім повідомленням, клуби ще не прийняли жодного рішення.