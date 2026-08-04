Нідерланди. Новина

Барселона віддала свого легендарного 34-річного голкіпера в оренду до амстердамського клубу до кінця поточного сезону.

Аякс офіційно оголосив про підписання голкіпера каталонської Барселони Марка-Андре тер Штегена. 34-річний німецький воротар проведе в Нідерландах наступний сезон на правах оренди, шукаючи новий виклик у кар'єрі після багатьох років виступів у Ла-Лізі.

Марк-Андре є справжньою легендою синьо-гранатових. Нагадаємо, що він приєднався до Барселони у травні 2014 року. Тоді каталонці заплатили менхенгладбахській Боруссії за талановитого голкіпера 12 мільйонів євро За час, проведений на Камп Ноу, німець став одним із найуспішніших легіонерів в історії клубу, зігравши загалом 423 офіційні матчі. Разом з командою він здобув 21 трофей.

Минулий сезон 2025/26 видався для Марка-Андре насиченим. Він здебільшого виступав за Барселону, допомігши команді вкотре виграти чемпіонат Іспанії, проте взимку 2026 року голкіпер також встиг відправитися у коротку оренду до Жирони, за яку провів 2 матчі, після чого повернувся до лав блаугранас.

Тепер німецький ветеран готується підкорювати нідерландську Ередивізі у складі амстердамського гранда. Раніше стало відомо, що Брандт став гравцем Аякса.