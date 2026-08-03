Нідерланди. Новина
Досвідчений фахівець готовий до переговорів із футбольною федерацією, якщо отримає відповідну пропозицію.
Луї ван Гал, Getty images
03 серпня 2026, 12:27
Колишній головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал не виключає чергового повернення до національної команди. За інформацією De Telegraaf, 75-річний спеціаліст готовий обговорити можливе призначення з Королівським футбольним союзом Нідерландів.
Повідомляється, що стан здоров'я ван Гала дозволяє йому знову працювати на найвищому рівні. Водночас повернення до збірної не є його особистою ініціативою — тренер готовий розпочати переговори лише в разі зацікавленості з боку KNVB.
Джерело зазначає, що фахівець добре знайомий із більшістю нинішніх футболістів національної команди та продовжує уважно стежити за міжнародним футболом.
У своїй кар'єрі ван Гал уже тричі очолював збірну Нідерландів: у 2000–2001, 2012–2014 та 2021–2022 роках.