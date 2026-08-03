Нідерланди. Новина

Досвідчений фахівець готовий до переговорів із футбольною федерацією, якщо отримає відповідну пропозицію.

Колишній головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал не виключає чергового повернення до національної команди. За інформацією De Telegraaf, 75-річний спеціаліст готовий обговорити можливе призначення з Королівським футбольним союзом Нідерландів.

Повідомляється, що стан здоров'я ван Гала дозволяє йому знову працювати на найвищому рівні. Водночас повернення до збірної не є його особистою ініціативою — тренер готовий розпочати переговори лише в разі зацікавленості з боку KNVB.

Джерело зазначає, що фахівець добре знайомий із більшістю нинішніх футболістів національної команди та продовжує уважно стежити за міжнародним футболом.

У своїй кар'єрі ван Гал уже тричі очолював збірну Нідерландів: у 2000–2001, 2012–2014 та 2021–2022 роках.