Северная Америка

Португалец рассказал о лучших игроках, с которыми ему приходилось играть.

Бывший игрок сборной Португалии Луиш Нани, который сейчас выступает в МЛС за Орландо Сити, составил символическую сборную из пяти игроков, с которыми ему приходилось когда-либо играть.

"На ворота поставлю Де Хеа. Для меня это один из лучших вратарей в мире. Давид – мой хороший друг, но он должен брать с собой очки, потому что без них он ничего не видит. Это правда. Деку – один из моих кумиров. Я многому у него научился, — цитирует футболиста пресс-служба МЛС.

"Из защитников назову Бруну Алвеша. Он очень техничный. Если нужно играть, он играет. Если нужно разрушать, он разрушает. Следующий Пол Скоулз. Он прекрасно обращался с мячом и великолепно видел поле".

"Криштиану Роналду. Все эти его навыки, быстрые ноги — всему этому он научился у меня в молодости. Я многому его научил и он это знает".

Луиш Нани в течении карьеры выступал за Манчестер Юнайтед, лиссабонский Спортинг, Фенербахче, Валенсию, Лацио. В чемпионат МЛС футболист перебрался в феврале 2019-го. За это время Нани отыграл 33 матча за Орландо, отметившись 12 голами и 6 ассистами.