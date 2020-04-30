Северная Америка

Защитник Лос-Анджелес Гэлакси рассказал о том, как воспринимали шведа его бывшие одноклубники.

Златан Ибрагимович покинул Лос-Анджелес Гэлакси в конце 2019 года, но о нем по-прежнему вспоминают. Не забыли спросить о Златане и у Эмилиано Инсуа, который пришел в клуб уже после ухода шведа.

"Мне говорили, что он был не лучшим товарищем по команде, и поэтому ушел. Как футболист, он был очень хорош, но товарищ, говорят, не особо", — цитирует Инсуа AS со ссылкой на аргентинскую радиопередачу Ataque Futbolero.

"Честно, я не знаю Ибрагимовича лично, но мне говорили, что он странный. Когда я перешел, мне рассказывали некоторые личные вещи, которые было бы неправильно рассказывать о человеке, с которым я никогда не был".

Недавно Жоау Педру рассказывал о случае, когда швед угрожал убить своих товарищей по команде, а Джо Корона вспомнил, как Златан разразился гневной тирадой после матча, в котором Гэлакси разгромил соперника.

Защитник Себастьян Ллетджет жаловался, что с Ибрагимовичем "нельзя было чувствовать себя свободно, и это очень раздражало".

Златан провел в Лос-Анджелес Гэлакси 58 матчей, в которых отличился 53 забитыми мячами.