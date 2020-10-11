Северная Америка

Ветеран MLS поиграет в одной команде с Гонсало.

Интер Майами на своем официальном сайте объявил о подписании Федерико Игуаина из Ди Си Юнайтед, старшего брата Гонсало.

Игуаин-старший забил 60 голов и сделал 68 результативных передач в 217 играх в MLS. Он выступает в этом чемпионате с 2012 года.

Восемь сезонов Федерико провел в Коламбус Крю, а перед стартом сезона-2020 присоединился к Ди Си Юнайтед. За Ди Си он забил два гола в 10 играх.

Также Федерико выступал за аргентинские Колон, Годой Крус, Индепендьенте, Нуэва Чикаго и Ривер Плейт, турецкий Бешикташ и мексиканскую Америку.

Игуаины могут стать 18-й парой братьев, которые сыграют вместе в MLS.

Гонсало Игуаин недавно отметился первым голом за Интер Майами, отправив мяч в ворота прямым ударом со штрафного.