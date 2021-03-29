Северная Америка

Американцы не могут пройти отборочные уже 13 лет.

Олимпийская сборная США, без участия своих европейских звезд: Кристиана Пулишича, Уэстона МакКенни, Тайлера Адамса, Джованни Рейны, Джоша Саргента, Сержиньо Деста, Криса Ричардса и Антони Робинсона, провалила мартовский этап квалификации на Олимпийские игры в Токио, который запланированы на грядущее лето.

Сумев пройти квалификацию в одной группе с Мексикой, Коста-Рикой и Доминиканской Республикой, состав американцев среди юношей возрастом до 23-х лет попал в первом раунде плей-офф на сильнейшую команду из параллельного квартета — Гондурас.

Матч на поле соперников, который был единственный в данном раунде состязаний, для США начался не лучшим образом, так как Хуан Обрегон вывел хозяев вперед в конце компенсированного к первому тайму времени. Сразу же после перерыва, американцы получили второй мяч в свои ворота в результате грубой ошибки голкипера Давида Очоа при выносе мяча за пределы своей штрафной площадки.

"Белоголовые орланы" ответили на эти действия соперников лишь точным ударом Джексона Юилла, чего оказалось недостаточно для выхода в финальный матч квалификации, где теперь сыграют Мексика и Гондурас.

Таким образом, Олимпийские игры в Пекине в 2008 году так и остаются последними, на которых можно было наблюдать за игрой подрастающего поколения американской сборной. Гондурас, в свою очередь, намеревается в четвертый раз подряд пройти в финальную часть Олимпиады.

Капитан американской сборной следующим образом прокомментировал результат выступления своей команды: "Очевидно, что мы опустошены, абсолютно опустошены. Для парней в раздевалке это настоящая трагедия.

Единственное решение наших проблем видится очевидным — нам не удалось пригласить наших европейских игроков, однако сейчас такое время, что данные трудности выглядят достаточно очевидными".

Напомним, что Олимпийские игры-2020 пройдут с 21 июля по 7 августа в следующих японских городах: Токио, Кашима, Мияги, Сайтаме, Саппоро и Йокогама.