Северная Америка

Француз завершит карьеру в Америке.

Легендарный нападающий Осера, Ливерпуля и сборной Франции Джибриль Сиссе присоединился к клубу из четвертого дивизиона США Панатинаикос Чикаго.

Этот клуб станет последним в карьере 39-летнего футболиста. Об этом гласит заявление в Instagram-аккаунте клуба.

"Бывший футболист сборной Франции Джибриль Сиссе станет частью нашего клуба и завершит карьеру именно тут", — сообщает пресс-служба.

Отметим, что последним клубом форварда был Ивердон-Спорт из третьего дивизиона Швейцарии, за который он забил 27 голов в сезоне-2017/18.

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