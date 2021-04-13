Француз завершит карьеру в Америке.
Джибриль Сиссе, instagram.com/djibrilcisse1981
13 апреля 2021, 18:24
Легендарный нападающий Осера, Ливерпуля и сборной Франции Джибриль Сиссе присоединился к клубу из четвертого дивизиона США Панатинаикос Чикаго.
Этот клуб станет последним в карьере 39-летнего футболиста. Об этом гласит заявление в Instagram-аккаунте клуба.
"Бывший футболист сборной Франции Джибриль Сиссе станет частью нашего клуба и завершит карьеру именно тут", — сообщает пресс-служба.
Отметим, что последним клубом форварда был Ивердон-Спорт из третьего дивизиона Швейцарии, за который он забил 27 голов в сезоне-2017/18.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.