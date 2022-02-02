Северная Америка

Футболист присоединился к клубу из МЛС.

Защитник Галатасарая Деандре Йедлин перешел в Интер Майами, сообщает официальный сайт американского клуба.

Правый фулбек присоединился к "цаплям" на правах свободного агента, подписав контракт до декабря 2025 года.

Йедлин выступал в составе Галатасарая с февраля 2021 года. В текущем сезоне 28-летний игрок провел 24 поединка в футболке "желто-красных".

Напомним, что Йедлин также защищал цвета Сиэтла, Тоттенхэма, Сандерленда и Ньюкасла.

Ранее сообщалось, что Интер Майами предложил контракт нападающему Атлетико Луису Суаресу.