Футболист присоединился к клубу из МЛС.
Деандре Йедлин, twitter.com/InterMiamiCF
02 февраля 2022, 22:02
Защитник Галатасарая Деандре Йедлин перешел в Интер Майами, сообщает официальный сайт американского клуба.
Правый фулбек присоединился к "цаплям" на правах свободного агента, подписав контракт до декабря 2025 года.
Йедлин выступал в составе Галатасарая с февраля 2021 года. В текущем сезоне 28-летний игрок провел 24 поединка в футболке "желто-красных".
Напомним, что Йедлин также защищал цвета Сиэтла, Тоттенхэма, Сандерленда и Ньюкасла.
Ранее сообщалось, что Интер Майами предложил контракт нападающему Атлетико Луису Суаресу.