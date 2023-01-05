Северная Америка

Жінка повідомила Федерацію футболу щодо інциденту за участі керманича.

Головний тренер чоловічої збірної Сполучених Штатів Америки Грегг Бергольтер, який успішно подолав разом із командою кваліфікацію до чемпіонату світу-2022 в Катарі та досяг із нею 1/8 фіналу турніру, так і не отримав пропозицію щодо нового контракту через резонансну подію.

Річ у тім, що на адресу місцевої Федерації футболу надійшла інформація щодо випадку насилля, що вчинив Бергольтер ще в 1991 році по відношенню до своєї майбутньої дружини Розалінди на початку їхніх стосунків у підлітковому віці.

Як удалось з’ясувати американській пресі, мати півзахисника дортмундської Боруссії Джованні Рейни, Даніель Рейна, яка також є подругою постраждалої, надала свідчення щодо інциденту за участі головного тренера команди.

"Не вдаючись у подробиці, вчорашні заяви значно применшують те, що сталось тієї ночі. Розалінд Берголтер була моєю сусідкою по кімнаті, товаришкою по команді і найкращою подругою, і я підтримувала її через травму, яка сталася після цього.

Я вважаю особливо несправедливим, що Джио, який вибачився за свою незрілу поведінку щодо недостатнього ігрового часу, усе ще обливають брудом, у той час як Грегг перепросив і отримав прощення за те, що в тому ж віці зробив щось набагато гірше", — заявила мати гравця збірної США.

Варто нагадати, що одразу після вильоту в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 в Катарі від збірної Нідерландів, Берголтер зізнався в тому, що мав намір відсторонити від роботи з командою "одного з футболістів, який не хотів тренуватись через відсутність ігрового часу на турнірі".

Рейна провів усього 52 хвилини на полі під час мундіалю, і в підсумку перепросив у керманича через свою сторінку в одній із соціальних мереж.