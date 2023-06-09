Євген Чеберко, фото Коламбус Крю
09 червня 2023, 21:26
Український захисник Євген Чеберко не важливим гравцем в хорватському Осієку, тому прийняв рішення змінити клуб.
Колишній захисник Зорі підписав контракт з представником МЛС — Коламбус Крю, повідомляє офіційний сайт клуба.
Стверджується, що угода між сторонами почне діяти лише 5 жовтня. Контракт розраховано до 2026 року.
Зазначимо, що в цьому сезоні на рахунку українця 23 матчі (1815 хвилин), в яких він отримав чотири попередження.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що раніше Осієк оштрафував та виключив Чеберка зі складу.