Северная Америка

Колишній захисник Зорі буде виступати з Сергієм Крівцовим в одному чемпіонаті

Український захисник Євген Чеберко не важливим гравцем в хорватському Осієку, тому прийняв рішення змінити клуб.

Колишній захисник Зорі підписав контракт з представником МЛС — Коламбус Крю, повідомляє офіційний сайт клуба.

Стверджується, що угода між сторонами почне діяти лише 5 жовтня. Контракт розраховано до 2026 року.

Зазначимо, що в цьому сезоні на рахунку українця 23 матчі (1815 хвилин), в яких він отримав чотири попередження.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що раніше Осієк оштрафував та виключив Чеберка зі складу.