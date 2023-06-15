Северная Америка

Команда українця лідирує у Західній конференції USL.

У черговому матчі регулярного чемпіонату USL, другого дивізіону США, Ель Пасо на своєму полі обіграв Лас-Вегас Лайтс з рахунком 2:1.

У цьому матчі у стартовому складі Ель Пасо вийшов український півзахисник Денис Костишин, який на 32 хвилині асистував Еріку Макк'ю. Це був переможний м'яч для господарів поля.

Нинішнього сезону Костишин провів 14 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав дві результативні передачі.

Ель Пасо лідирує у турнірній таблиці Західної конференції USL, маючи однакову кількість очок із Сакраменто Репаблік – по 29 балів після 14 ігор.