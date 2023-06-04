Чергова результативна дія українського футболіста за Океаном.
Денис Костишин, ФК Ель Пасо Локомотив
04 червня 2023, 10:15
У поєдинку 12 туру американського Чемпіоншипу (USL) Ель Пасо Локомотив у гостях мінімально обіграв Нью-Мексіко з рахунком 1:0.
Єдиний та переможний гол був забитий у середині другого тайму, коли на 71 хвилині результативним ударом відзначився український півзахисник Денис Костишин.
На рахунку 25-річного українця 12 проведених матчів, три забиті м'ячі та одна гольова передача.
Після 12 ігор Ель Пасо набрав 25 очок та посідає друге місце у Західній конференції Чемпіоншипу, відстаючи від Сакраменто на три бали, але маючи на одну гру менше.