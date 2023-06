У поєдинку 12 туру американського Чемпіоншипу (USL) Ель Пасо Локомотив у гостях мінімально обіграв Нью-Мексіко з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий у середині другого тайму, коли на 71 хвилині результативним ударом відзначився український півзахисник Денис Костишин.

Denys Kostyshyn makes the breakthrough for @eplocomotivefc in the Derby del Camino Real! 🚂#NMvELP pic.twitter.com/HV084dexDW