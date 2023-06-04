Северная Америка

Чергова результативна дія українського футболіста за Океаном.

У поєдинку 12 туру американського Чемпіоншипу (USL) Ель Пасо Локомотив у гостях мінімально обіграв Нью-Мексіко з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий у середині другого тайму, коли на 71 хвилині результативним ударом відзначився український півзахисник Денис Костишин.

Denys Kostyshyn makes the breakthrough for @eplocomotivefc in the Derby del Camino Real! 🚂#NMvELP pic.twitter.com/HV084dexDW — USL Championship (@USLChampionship) June 4, 2023

На рахунку 25-річного українця 12 проведених матчів, три забиті м'ячі та одна гольова передача.

Після 12 ігор Ель Пасо набрав 25 очок та посідає друге місце у Західній конференції Чемпіоншипу, відстаючи від Сакраменто на три бали, але маючи на одну гру менше.