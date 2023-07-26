Северная Америка

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку північноамериканських ліг, що відбувся 26 липня 2023 року, 04:00.

Уночі звітного дня відбувався поєдинок Кубку північноамериканських ліг поміж американськими Інтером Маямі та Атлантою Юнайтед.

Це була друга гра за новий колектив для аргентинського нападника Ліонеля Мессі та іспанського півзахисника Серхіо Бускетса — обидва цього разу вийшли в стартовому складі, як і український центральний захисник Сергій Кривцов.

У підсумку, Мессі ще в першому таймі влаштував справжнє шоу на футбольному полі, відправивши у ворота суперників одразу два м’ячі, тоді як Роберт Тейлор поховав надії "золото-червоно-чорних" на порятунок під саму перерву.

А вже після відпочинку той-таки Тейлор оформив дубль із передачі Мессі, тож разом із аргентинцем залишив за собою три гольові дії в звітній грі.

Інтер Маямі — Атланта Юнайтед 4:0

Голи: Мессі, 8, 22, Тейлор, 44, 53

На 86 хвилині Тіаго Альмада (Атланта Юнайтед) не забив пенальті.

Інтер Маямі: Коллендер — Єдлін, Кривцов (Макві, 73), Міллер, Алле — Арройо, Бускетс (Ульоа, 72), Кремаскі (Руїс, 73) — Мессі (Робінсон, 78), Мартінес, Тейлор (Кампана, 83).

Атланта Юнайтед: Гузан — Робінсон, Санчес (ернандес, 46), Абрам — Леннон, Соса, Россетто (Алонсо, 65), Вайлі (Етьєнн, 80) — Вольфф (Москера, 46), Альмада — Якумакіс (Беррі, 65).

На 84 хвилині був вилучений Крістофер Макві (Інтер Маямі) грубий фол.